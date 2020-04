Eesti Kontsert jätab ära maikuu üritused, suvefestivalid lükkuvad järgmisesse aastasse 

Orro selgitas, et mais ära jäävate kontsertide ja alles ülejärgmisel aastal toimuvate Pärnu ooperipäevade pääsmed ostetakse soovi korral tagasi esmajärjekorras. Teiste suvefestivalide programmid jäävad samaks ning juba ostetud festivalipääsmed kehtivad samadel tingimustel ka aasta pärast. „Oleme tänulikud kõigile, kes pileteid kohe tagasi müüma ei kiirusta. Kes aga järgmise aastani oodata ei taha, saavad need ikka tagasi müüa, kuid palume inimestelt mõistvat suhtumist ja varuda pisut kannatust,“ lausus Orro. Kõigi ärajäävate sündmuste puhul leitakse inimesele parim võimalik lahendus, informatsioon piletite tagasiostu kohta avaldatakse Eesti Kontserdi kodulehel.

Viimastel nädalatel on Eesti Kontsert pidanud läbirääkimisi oma olulisemate väliskülalistega, et järgmise aasta festivalid saaksid toimuda samadel tingimustel nagu tänavu ehk programmid ei muutuks. Käed on löödud Horvaatia rahvusteatriga Zagrebis, kes pidanuks olema Saaremaa ooperipäevade tänavune külalisteater.

„Seoses keerulise olukorraga maailmas ei ole meil tänavu võimalik Eestisse tulla ja jagada teiega oma kirge hea muusika vastu. Küll aga on mul hea meel, et näeme Saaremaal juba aasta pärast,“ ütles teatri kunstiline juht Marcello Mottadelli oma videopöördumises. Teiste hulgas on oma jaa-sõna on öelnud ka Saaremaa ooperipäevadel esinev Taani trupp Sew Flunk Fury Wit ning Haapsalu Tšaikovski festivali üks peaesinejaid, populaarne Terem kvartett Peterburist jt.