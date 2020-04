Jesper Parve loobub raadiotööst: kuulajate, raadiojaama ja Kirsti suhtes poleks aus, kui pisteliselt eetris käin 

Jesper juhtis koos Kirsti Timmeriga Star FMis saadet „Suhtes“, mis on laupäevahommikuti eetris, pisut üle aasta. Nüüd võtab tema koha ametlikult üle muusik Rene Puura. „Kuna tegu on otsesaatega, pean ma laupäeva hommikul kella viiest ärkama, et saatesse jõuda, lisaks ka õhtul Hiiumaale tagasi sõitma. See on päris suur ettevõtmine,“ räägib Jesper. Et tema ja kihlatu Mari Ojasaare kaks last on veel nii väiksed, et koolis ei käi, tahabki pere suve ja sügise Hiiumaal veeta, talviti on nad aga suvitamas käinud Balil ning ka sel talvel on neil see plaanis. „Ma arvan, et meie kuulajate, fännide, raadiojaama ja Kirsti vastu poleks aus, kui pisteliselt eetris käin. Pigem las olla üks tegija, kes on kogu aeg kohal.“