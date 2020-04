Suri tuntud Rootsi kirjanik Per Olov Enquist 

Enquisti karjäär kestis enam kui pool sajandit ning tema teosed on tuntud üle Euroopa, eriti Prantsusmaal ja Saksamaal. Enquist on kirjutanud lavastusi ja novelle ja neid on tihti kirjeldatud väliselt pessimistlikena. Tema teostes tegeleti tihti tõeküsimustega.

Film "Pelle the Conqueror", mille stsenaariumit Enquist kirjutada aitas, on võitnud parima võõrkeelse filmi Oscari. Enquisti kirjutatud novellid, etendused ja esseed on tõlkitud rohkem kui tosinassa keelde, samuti on need kodumaal ja mujal võitnud palju auhindu.