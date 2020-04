Eestlanna osaleb Soome tõsielusaates: ma ei tunne süümepiinu, kui keegi minu pärast lahku läheb 

26aastane Andra on õppinud Tallinna ülikoolis sotsiaalteadusi ja osales möödunud aastal Soome ajakirja Seiska Star Model võistlusel. „Ahvatluse saares" saadetakse ühele saarele neli paarikest, kelle suhte püsivust testitakse sellega, et segadust saadetakse külvama vallalised osalejad.

Samal teemal Inimesed Miss Estonia osaleb Soome tõsielusaates „Otsustasin „Ahvatluste saare“ saatesse kandideerida, kuna olen alati mõelnud, et võiksin mõnes tele- või tõsielusaates osaleda. Armastan väljakutseid, mulle meeldib ennast proovile panna, olen uudishimulik, edev ja naudin tähelepanu,“ põhjendab 26aastane kaunitar, miks ta saates osaleda otsustas.

„See saateformaat mulle sobis, kuna olen noor, vallaline ja mulle meeldivad sõu, action ja peod. Kandideerimisankeeti nähes mõtlesin: „Voila! See saade on just minu teetass ja miks mitte osaleda.“ Varasemalt Andra üheski tõsielusaates käinud pole. „Mõtlesin juba siis tõsielusaates osalemisele, kui Eestis oli eetris „Robinsonid“. Praegu internetist uurides sain teada, et see saade oli eetris 20 aastat tagasi ja mina olin siis vaid 6aastane.“

Kandideerimiseks tuli Andral internetis täita väga põhjalik ankeet, pärast seda läks kaks kuud aega, kui temaga võeti ühendust ja Helsingisse castingule kutsuti. Ankeedi täitis ta augustis, oktoobris teatati, et naine on valitud saatesse. „Olin superõnnelik ja üllatunud, kuid teisalt jõudis ka reaalsus kohale – mul polnud aimugi, mis mind tegelikult ees võib oodata.“

Saate võtted toimusid detsembrikuus Taimaal. „Olen eelnevaltki Tais käinud ning see paik on imeline. „Ahvatluste saar“ ei ole traditsiooniline partneriotsingusaade – seal saadetakse paarikesed saarele ning nende suhte tugevuse proovile panemiseks tuuakse mängu vallalised vastassoo esindajad. „Mulle selle saate formaat meeldib. Kõik saates osalejad on sinna tulnud vabatahtlikult ja paarid teavad, mis neid ees ootab. Pigem tullakse oma suhtesse vaheldust ja põnevust otsima. Kui keegi minu pärast lahku peaks minema, ei hakka mina kindlasti mingeid süümepiinu tundma,“ põrutab ta.

Andra Kiirkivi Foto: Erakogu

Andra sõnul kulgesid võtted üldjuhul rahulikult ja väga lõbusalt. „Konkreetset draamat ette ei tulnud, küll aga kindlasti piinlikke seiku. Kuna soome keel pole mu emakeel, võis mu keelekasutus soomlastele vahepeal nalja teha. Olin ümbritsetud positiivselt meelestatud ja väga hea huumoritajuga noortega, seega sai nalja kogu aeg.“