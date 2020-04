Inimesed Eestlanna osaleb Soome tõsielusaates ja püüab paarikesi lahku ajada Ohtuleht.ee , täna, 14:47 Jaga: M

Andra Kiirkivi Foto: Faqcebook/Temptation Island Suomi

Soomlased on käima lükanud järjekordse tõsielusarja ning taas osaleb seal eestlanna. Alles see oli, kui "Farmis" lõi kaasa Anu Saagim, nüüd on põhjanaabrite versioonis saatest "Ahvatluste saar" segadust külvamas Eestist pärit Andra Kiirkivi, kirjutab Soome väljaanne Seiska.