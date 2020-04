Marilyn Kerro: tähtis on mitte jääda kinni minevikku ega inimestesse 

Nii kirjutab Kerro, et kõigel, mida me elus kogeme, sellel on põhjus. Olgu selleks hea või halb. Meie teekond on selleks, et hing saaks kasvada ja kogeda erinevaid emotsioone.

"Tähtis on mitte jääda kinni minevikku ega inimestesse. Kõige suurem ettevõtmine elus on kõndida see rada nimega ELU enesekindlalt ning usaldades ainult iseend. Keegi ei peagi aru saama Teie valikutest!" soovitab Kerro ja rõhutab, et me ei tohiks hinnata inimesi ja olukordi, kui ei tea tegelikku tõde.