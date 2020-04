FOTOD JA VIDEO | Aasta jazzmuusiku tiitli pälvis Joel Remmel, noor jazzitalent on Marianne Leibur 

Aasta jazzansambli finalistide nimekirjas olid säravad kooslused: Joel Remmel Trio, Kadri Voorand in Duo With Mihkel Mälgand, Sooäär/Yaralyan/Ounaskari, Titoks ja Estonian Dream Big Band. Aasta jazzansambli tiitliga kaasneb preemia 1000 eurot ja selle tunnustuse osaliseks sai Kadri Voorand in Duo With Mihkel Mälgand.