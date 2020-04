Mart Normet: kui Eurovision toimuks, usun, et Uku võidaks 

Normet ütleb, et tänavu Šveitsi esindama pidanud Gjon Muharremaj on väga põnev tüüp. „Ta on Albaania-Kosovo juurtega. Kui mõelda, kui palju on maailmas edukaid lauljaid, kes on sealt piirkonnast pärit – Dua Lipa, Rita Ora, Bebe Rexha, naistest üldse võib-olla ühed kõige suuremad staarid tänapäeva maailmas on Albaaniast või Kosovost.“

Endisele eurodelegatsiooni bossile jäi kõrva ka Venemaa esindaja Little Big pala. „Nad on provokatsioonikeskne bänd, teinud Tommy Cashiga koostööd. Neil on korralik „Kreisiraadio“ number, et sa teed nalja nii, et see on rahvusvaheline nali,“ ütleb Mart.

Kuidas oleks Normeti arvates aga läinud Uku Suvistel, kui Eurovision oleks toimunud? „Ma arvan, et väga hästi, ta oleks Eurovisioni võitnud sel aastal,“ on Normet kindel. „Kui ei ole mingisuguseid fakte tulemas, siis ma arvan, et on kogu meie rahva tervise huvides mitte materdada, vaid uskuda ja loota parimat kogu meeskonnale. Laul on ju aus, hästi esitatud ja kirjutatud. Mulle see laul tõesti meeldib, olen kuulanud seda täiesti vabatahtlikult. Ma väga loodaks, et kui Eurovision praegu toimuks, siis Uku võidaks.“