Sandra Vabarna paljastab, et jooksis eelmisel aastal kokku: olin vaimselt nii läbi, et ei suutnud voodist tõusta

Sandra ja Jalmar Vabarna Foto: Erlend Štaub

"Kui Villem sündis, töötasime Jalmariga edasi ja tegime kevadel uut plaati. Mulle tundus, et kõik on hästi, aga võtsin energiat iseenda arvelt. Augustis jäin mitmeks päevaks voodisse siruli, sest olin vaimselt nii läbi, et ei suutnud püsti tõusta," paljastab muusik Sandra Vabarna Eesti Naisele antud intervjuus.