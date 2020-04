„PUUDUTA MIND“ | Tom Valsberg: maailmalõppu ei ole ega tule, kui võtad kõike huumori ja imestusega, mitte ahastusega 

Kortisool saadab organismi talletatud suhkrut vereringesse, et sul oleks mõte terav ja kogu energia varud saadaval juhul, kui pead põgenema. See on väga hea, kui sa karu eest pead ära jooksma ja just kortisooli ja adrenaliini töö annab sulle sellises olukorras üleloomuliku väe, kus sa võid joosta poole kiiremini või teha enda päästmiseks igasugu üleloomulikke vägitükke, milleks su keha tavaolukorras võimeline ei ole.

Samal teemal Inimesed „PUUDUTA MIND“ | Kiire muutuse terapeut Merlin Vask: meie elu on mõeldud olema nauditav kogemus! Inimese keha toodab kortisooli rohkem hommikuti, et panna meid tegutsema. Meil on vahel hommikuti kohe selline ebameeldiv ärev tunne, mis annab meile omamoodi vopsu jalaga tagumikku, et me päeva maha ei magaks. Tegutsema hakates kortisool langeb ja kui me teeme tööd või trenni, siis hakkame end kohe paremini tundma, sest tegutsedes hakatakse tootma dopamiini, serotoniini ja endorfiine.

Väike stress on heaks motivaatoriks ja kortisool pole mitte mingi paharett, keda me peame oma elust täielikult eemaldama. Kortisooli väikesed kogused võivad isegi parandada su immunsust ja vähendada põletikku kehas, aga pikaajaline stress hakkab põletikku hoopis tekitama. Igapäevane stress ja muretsemine vähendavad sinu keha lümfotsüütide ehk lümfitakkude taset, aga just nemad võitlevad põletike vastu. Mida madalam on sinu lümfotsüütide tase, seda avatum oled sa viirustele, külmetusele ja pahadele bakteritele.

Stressis oleva inimese kaitsearmee, kes võitleb pättide vastu, on lihtsalt liiga väike, just nagu selles järgmises anekdoodis:

Välisvaenlane ründab kodumaad ja Eesti sõjapealikud arutavad, mitu tanki me peaks kaitseks saatma. Ühiselt otsustatakse, et saadame kaitseväe välja kohe täie pauguga: "Saadame mõlemad tangid!". Kas lennuväe saadame ka? Ei, praegu ei saa, piloot on haige.

Kokkuvõttes on asi lihtne. Kui sa oled hirmus ja stressis, siis toodab keha liiga palju kortisooli ja adrenaliini

See tähendab, et organism on pidevas ärevusseisundis, mis nõrgendab sinu immuunsüsteemi, sest lümfirakkude tase kehas langeb. Lisaks tekitab liigne stress ülesöömist ja magusaisu, sest keha tahab justkui pidevalt täies väes olla ja paaniliselt energiavarusid koguda, et reageerida eluohtlikule olukorrale. See kujutletav eluohtlik olukord, mis stressi tekitab, on enamjaolt lihtsalt negatiivne ahastav mõte.