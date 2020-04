Inimesed Victor Crone: olin Melodifestivaleni finaalis esinedes haige ja üritasin viimseid jõuvarusid hoida Kroonika , täna, 16:22 Jaga: M

Victor Crone Foto: Erki Pärnaku

„Melodifestivaleni finaali rikkus see, et olin tegelikult haige, ma ei tundnud end hästi ja see on koht, kus esinemist nautida. Mina üritasin viimseid jõuvarusid hoida,“ paljastab tänavu märtsis Rootsi eurolaulu valimise finaalvõistlusel Melodifestivalen osalenud ja Eestit mullu Eurovisonil esindanud Victor Crone Kroonikale antud videointervjuus.