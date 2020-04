Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas hollandi ajakirjanik Eesti NSVd külastas 

Tallinnas seisab igal tähtsamal tänavanurgal miilitsaauto, näeb ka soomustatud masinaid. Hollandlane kõneleb Iisraeli-sõiduks valmistuva ja seetõttu tööta jäänud juudiga, kuuleb küüditamistest ja metsavendlusest, näeb lagunenud majade keskel sööklas tublisti kantud rõivis naisi ja mehi, kes rubla eest standardtoitu söövad. Ta saab teada, et noormehi sunnitakse kaugele Venemaale sõjaväkke ja meelitatakse seal pärast kõrge palgaga ahvatledes paigale jääma. Eestisse tuuakse aga teiste rahvaste noormehi, et nad siinsete tüdrukutega abielluksid.

Hollandlasele öeldakse: meid tahetakse rahustada sellega, et võimaldatakse luksust, millist mujal Venemaal ei ole. Meie joome ja tantsime ja käime kabarees, mis on määratud turistidele, aga poliitiline politsei on agressiivne ja inimesi kaob jäljetult.