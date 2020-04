Film Al Pacino 80 – alandatud jupatsi tee Hollywoodi tippu Triin Tael , täna, 22:30 Jaga: M

GALERII

HEIDUTAV PULMASTSEEN: Al Pacino (pildil koos Simonetta Stefanelliga) on rääkinud, et „Ristiisa“ pulmastseen tekitas temas veendumuse: halvimat filmi pole olemas ning tema ise on „Ristiisa“ halvim näitleja. Foto: Photo 12 / Alamy / VIDA PRESS

Al Pacino paistis olevat lausa sündinud kehastama „Ristiisas“ don Corleone poega – tema vanavanemad olid pärit samast Sitsiilia asulast Corelonest kust Mario Puzo loodud maffiaboss (ja arvukad pärisgangsterid). Ent nii Pacino kui ka režisöör Francis Ford Coppola pea kohal rippus kogu „Ristiisa“ võtteperioodil kirves. Kahtlused ja vigastused on saatnud teisigi Pacino tipprolle.