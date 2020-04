Inimesed Lahutus paiskas Evelin Ilvese ränkadesse keeristesse - viis aastat Eesti kõmulisimast lahkuminekust Siret Mägi , täna, 22:30 Jaga: M

Komeedina viis aastat tagasi parnassilt prantsatanud Evelin Ilves on näidanud sellele järgnenud aja jooksul, et oskab käppadele maanduda ja leiab alati viisi, kuidas end ja oma kutsumust rakendada. Uusi algusi on jätkunud esmaspäeval 52. sünnipäeva tähistanud Evelini igasse kevadesse ja küllap näeme sama kordumas ka tänavu.