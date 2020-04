Palju iseseisvat tööd ja ära jäänud lõpuüritused! Kuulsad gümnasistid: see olukord ei ole kellegi jaoks kerge 

“Ma ei saa öelda, et kaugõpe oleks lihtsam kui koolis kohapeal õppimine. Koolis on vahetu kontakt õpetajaga, mis võimaldab vajadusel kohe küsimusi esitada. Praegu seda ei ole ja video teel ei toimi asi nii hästi. See teeb distantsõppe mingil määral raskemaks,” räägib laulja Jaagup Tuisk, kes õpib Gustav Adolfi gümnaasiumi 12. klassis.