Evelin Ilves riidleb portaaliga: minu kolumni refereeringul on eksitav ja viha õhutav pealkiri 

Ilmunud artiklit refereeris sõna-sõnalt, ilma ühtki omapoolset kommentaari lisamata, ka Kroonika. Hiljem potsatas ajakirjanike Messengeri postkastidesse Evelin Ilveselt järgmine kiri: "Kahju, et lugude refereerimisel olete läinud skandaalitsemise, halvustamise ja hävitamise teed."

Ajakirjanik pöördus Evelini poole küsimusega, mida on valesti tehtud. "Minu kolumni refereeringul on eksitav ja viha õhutav pealkiri," põrutas Evelin. "Kui paar sõpra tuleb läbi, võtab ampsu ja lööb klaasi kokku, siis see pole pidu," kirjutas naine.