Elumees Kilmer paljastab, millise kaunitari pärast ta pool aastat iga päev nuttis 

Kõrivähi tõttu näitlejakarjäärist loobuma pidanud omaaegne seksisümbol Kilmer kirjutab raamatus "I'm Your Huckleberry", kuidas temast sai 21aastaselt lauljanna Cheri kallim. Cher oli temast 13 aastat vanem. 1980. aastate lõpus sai Kilmerist aga naisemees: ta abiellus märtsis 1988 inglise näitlejanna Joanne Whalleyga, kellega ta oli tutvunud Ron Howardi fantaasiafilmi "Willow" võtteil. 1991 sündis neile tütar Mercedes ja 1995. aastal poeg Jack, kuid beebi ei suutnud abielu päästa ning 1996. aasta algul läksid Val ja Joanne lahku.

Kõige rohkem igatseb Val siiski oma kunagist kallimat Daryl Hannah't. Nad hakkasid käima 2001. aastal pärast ühist filmi "In God We Trust", kuid hiljem armus näitlejanna laulja Neil Youngi. 2018. aasta augustis abiellusid nad ametlikult.”

Südamevalu, mida Kilmer Hannah'st lahkuminekul tundis, olnud võrreldamatu. "Teadsin, et jään teda igavesti kõigest südamest armastama, ning see armastus pole grammigi kahanenud. Armastan Darylit endiselt. Kui me lõpuks lahku läksime, nutsin pool aastat iga jumala päev."