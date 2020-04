Endine Vogue'i toimetaja tümitab Anna Wintouri: „Ta pole headuseks võimeline!“ 

Talley väidab, et tal on lõputult saatusekaaslasi - ajakirjanikke, stiliste ja modelle, kelle Wintour on oma pikal valitsusajal räbalapuntrana nurka heitnud. "Ta on immuunne kõigi suhtes peale nende võimukate ja kuulsate inimeste, kes Vogue'i veergudel figureerivad," kirjutab Talley septembris ilmuvates memuaarides, mis kannavad pealkirja "The Chiffon Trenches: A Memoir" ("Šifoonkaevikud").