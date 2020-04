Whitney Houstoni dramaatilisest elust sünnib mängufilm 

Daily Maili teatel kannab 2012. aastal 48 aasta vanuses surnud Whitney eluloofilm tema hiti järgi pealkirja "I Wanna Dance With Somebody". Produtsendiks on mõjukas USA plaadiboss Clive Davis, kes teismelise Whitney karjäärile aluse pani.

"Bohemian Rhapsody" stsenaristina tuntud McCarten on tõotanud, et räägib lauljanna dramaatilise loo kogu selle eheduses. "Meil on uskumatult vedanud, et meid toetavad ja aitavad selle filmi tegemisel oma panusega paljud võtmetähtsusega inimesed, kes tundsid Whitneyt kõige paremini ning kes nägid kõike pealt. Teen nendega tihedat koostööd, et jutustada ehedalt harukordne lugu sellest võrratust talendist, kes võeti meilt liiga vara."