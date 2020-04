Andrei Zevakin on Floridas koroonalõksus: isegi kuulsast Miami rannast on kõhe läbi sõita 

“Ma olen siin olnud alates 8. märtsist,” rääkis Zevakin, kes otsustas rahalises mõttes mitte enne eriolukorra lõppu Eestisse naasta. “Saime piletid ümber vahetatud ning naaseme mai alguses,” rääkis muusik, et on Floridas olles palju produtseerimisega tegelenud.

“Esimesed kaks nädalat saime rannas käia, basseinis ujuda – nüüd on kõik keelatud. Kuulus Miami Beach on täiesti tühi, isegi natukene kõhe on sealt läbi sõita,” kirjeldas ta.