Cindy Crawfordi tütar tikkis endale karantiinis ise tätoveeringu 

Kaia vanem vend Presley šokeeris hiljuti üldsust näotätoveeringuga. Ka Kaia kehal on mitu tillukest tätoveeringut - mis said koroonakarantiinis lisa. 18aastane modell rääkis ajakirjale Glamour, et tegi kodus istudes endale ise uue tattoo. "Olen olnud täitsa ahastuses, sest üks mu lemmikajaviiteid on olnud minna ja lasta endale tätoveering teha, aga praegu ei saa seda keegi. Nii et seni täkkisin endale ise tätoka, teistele ma seda siiski ei soovita."