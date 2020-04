PALJU ÕNNE! Armastatud reporter Mirjam Nutov: eelmise lapse sünnitasin majanduskriisi ajal, nüüd jälle kriisi ajal!  

"Mis ma siin ikka ootan, kohe hakkan sünnitama!" teatab reipal toonil Mirjam ja lisab naljatades: "eelmise lapse sünnitasin majanduskriisi ajal, nüüd jälle kriisi ajal!" Rasedus on kulgenud plaanipäraselt ja laps on Mirjami ja Taneli perre vägagi oodatud. "Teame, et sünnib poeg," rõõmustab Mirjam. Mõttuste peres kasvab tütar Sädeli, kes juba homme tähistab oma 12.sünnipäeva.