Inimesed „Melrose Place'i“ täht on suutnud aasta aega kaine püsida Toimetas Triin Tael , täna, 10:00 Jaga: M

Heather Locklear 2013. aastal. Foto: FRED PROUSER/Reuters/Scanpix

Omaaegne telesarjade "Dünastia" ja "Melrose Place" täht Heather Locklear on viimastel aastatel leheruumi pälvinud vaid oma skandaalidega. Kuid alkoholi- ja ravimisõltuvuse all kannatanud näitlejanna on paranemise teel.