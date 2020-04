VIDEO | Tänavu siis omamoodi - kevadine Tallinn Fashion Week toimub tehnikavidinate laos 

Kevadine Tallinn Fashion Week toimub seekord uuenenud viisil.

Eesti moe tähtsündmus, mis pidanuks toimuma Kultuurikatlas märtsi lõpus, toimumata ei jää. Tallinn Fashion Week toimub 5. - 6. mail ülekandena veebi vahendusel.

Suureks moesündmuseks veebi vahendusel valmistuti sel nädalal kaks pikka päeva ürituste tehnikalahendustega tegelevas RGB laos.

Käisime kaemas ettevalmistusi suureks moepeoks ja rääkisime juttu TFWi korraldaja Anu Kikase, kommunikatsioonijuht Meisi Volti, moespetsialist Kristiina Herodese ja moemaratonil osalevate disaineritega.

Vaata videot!

Moelooja Aldo Järvsoo tänavusest Tallinn Fashion Weekist

Piisas mul Eesti moeelu hallile kardinalile Anu Kikasele mainida, et kuule, me ei saa ju toimuda ka maikuus ja vist ikka peame kogu kevade ära jätma, kui proua hakkas tööle ja enne ei lõpetanud kui asja korda ajas.

Ma tunnen seda kurja tädi juba Sixtina modellikoolist alates ehk 25 aastat ja ei imesta ka eriti, et ta leidis ka sel korral lahenduse, mis sobiks olukorraga. Eks ta on seda katastroofi-juhtimist juba ka 25 aastat teinud, iga aasta on mingi jama.

Tavalised jamad olid Anu Kikasel vanasti seotud näiteks sellega, et kui ma läksin 17-aastasena oma Baltic Fashion Weeki lavalaudadel modellina teenitud tuhandetele järgi ja millegipärast šeifis neid ei olnud, siis raamatupidaja Kikas lahendas proble.

Peale Tallinn Fashion Weeki loomist on jamad olnud küll seotud disainerite, koha, sponnide, modellide, backstage’i, meigilaudade, kuskilt välja ilmunud võõraste autofirmadega (kes on toimumiskoha ette pargitud ilma sponsorraha maksmata), välispressi täieliku huvipuuduse tõttu kajastada ”mingit idaeuroopa moetralli” (mäletamist mööda Rootsi moepressi igaaastane lause), või välispressi haiglase huviga (Riga Fashion Weeki poolt saadetud spioon-fotograafiga, kes ilma meie külaliste loata pildistas meie inimesi mingil siiani mulle arusaamatul põhjusel) või siis mitte-osalevate disaineritega, kes otsustavad isegi mitte kollektsiooni teha, aga lihtsalt välja saata pressika stiilis ”me otsustasime mitte osaleda Tallinn Fashion Weekil, kuna TFW lava ei ole piisavalt lai”. Eks iga disaineri lava ja maailm on täpselt nii lai, kui laia ta selle ise ehitab või laseb Kikasel ehitada!

Tallinn Fashion Week on alati olnud natuke teistsugune kui Pariisi, Berliini või Londoni moenädal, aga ta on siiski olnud live and kicking meie laiuskraadi, rahvaarvu ja maitset malbelt arvestades.