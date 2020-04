Tom Hanks tegi Corona-nimelisele tagakiusatud poisile armsa kingi 

Corona De Vries kirjutas Hollywoodi superstaarile Hanksile ja tema naisele Rita Wilsonile, kui nad olid Austraalias Covid-19sse haigestunud. "Kuulsin uudistest, et teie ja teie naine olete koroonaviirusega nakatunud," vahendab BBC News poisi kirja. "On teil kõik hästi?"

Poiss lisas, et talle meeldib väga ta nimi, kuid nüüd narritakse teda koolis koroonaviiruseks. "See teeb mind väga kurvaks ja vihaseks."

Hanks kirjutas poisile südamliku kirja. "Kallis sõber Corona!" algas see. "Su kiri tegi minu ja mu naise tuju nii heaks! Aitäh, et oled nii hea sõber - sõbrad tõstavad üksteisel tuju, kui teine kurb on." Tom lisas, et ta ei tea kedagi teist Corona-nimelist. "Corona - see on ring päikese ümber, kroon."