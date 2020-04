Vallaline või mitte? Elina Nechayeva liigub kallima seltsis, kuid väidab intervjuus, et tema süda on endiselt vaba

Juba üle aasta vallalisestaatuses kaunitar tõdeb, et just nüüd oleks tal aega partnerile pühenduda. Elina sisustab päevi enda sõnul laulmise harjutamise, maalimise, raamatute lugemise, filmide vaatamise ja kokkamisega. "Sellisesse eluformaati tõesti sobiks partner hästi, aga ma loodan, et situatsioon muusikamaailmas normaliseerub võimalikult kiiresti ning ma saan jälle nautida kiiret ja tegusat eluviisi."

Elina sõnab Kroonika intervjuus, et on juba üle aasta vallaline ja nüüd oleks tal aega partnerile pühenduda. Siiski on teda Rotermannis asuvas Golden Clubis veel märtsikuus nähtud koos treenimas ja lausa õrnusi vahetamas ühe noormehega.

Pealtnägijate sõnul sarnaneb noormees väga Kristjan Piilmannile, kellega Elinat juba mullu suvel paari pandi. Eelmise aasta juulis saadeti Õhtulehele pildid Saka mõisas toimunud kinnisest üritusest, kus Elina külalisena osales ja just nimelt Kristjani seltskonda nautis. "Praegu ei ole mul midagi erilist foto põhjal kommenteerida," ütles Elina siis. Uurides, kas ta süda on vaba, vastas Elina jaatavalt. "Absoluutselt, nii see on."