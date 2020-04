KUULUJUTUVESKI JAHVATAB: Elina Nechayeval on kallim, ehkki väidab, et on vaba!

Elina (28) sisustab päevi enda sõnul laulmise harjutamise, maalimise, raamatute lugemise, filmide vaatamise ja kokkamisega. „Sellisesse eluformaati sobiks tõesti partner hästi, aga ma loodan, et situatsioon muusikamaailmas normaliseerub võimalikult kiiresti ning ma saan jälle nautida kiiret ja tegusat eluviisi.“

Kroonikale laekus aga vihje, et seda kõike teeb Elina 50aastasele ärimees Artur Hundile kuuluvas uhkes majas, kust ta andis ka Delfi Facebookis kodukontserdi ja kus on tehtud nii mõnedki fotod, mista Instagramis postitab. Artur on Elina sõbranna Shirly Valge eksmees, kellega Elina kohtus siis, kui sõbranna oli mehest juba lahku läinud. Jaanuaris olid Elina ja Artur käinud koos soojamaareisil.

Kui Õhtuleht uurib Elinalt, kas ta on vallaline või suhtes, vastab naine resoluutselt: „Siin ei ole ole mitte midagi öelda. Mina olen avaliku elu tegelane, aga austame neid, kes ei taha olla avalikkuse ees. Arvan, et selle teema võib kinni panna, mul tõesti ei ole sellel teemal mitte midagi öelda.“

Mullu suvel pandi Elinat paari Kristjan Piilmanniga, kes on tuntud energiatöösturi, Eesti ühe rikkama mehe Priit Piilmanni poeg. Nimelt saadeti Õhtulehele pildid Saka mõisas toimunud kinnisest üritusest, kus Elina end Kristjani seltskonnas mõnusasti tundis. „Praegu ei ole mul midagi erilist foto põhjal kommenteerida,“ ütles Elina siis. Uurides, kas ta süda on vaba, vastas laulja jaatavalt. „Absoluutselt, nii see on.“

Elina Nechayeva ja Kristjan Pliimann Foto: Lugeja foto

Novembris Kroonikale antud intervjuus ütles Elina, et tema ja Kristjani puhul ei läinud asi sõprusest kaugemale. „Kristjan on väga galantne noormees, kellega oli huvitav suhelda, kuid millestki enamast ei saa siin rääkida,“ sõnas Elina. Samuti ütles ta, et talle on alati meeldinud rohkem suhelda endast vanemate inimestega. „Ma arvan, et ei ole palju noori inimesi, kes suudaksid mulle sedavõrd palju intellektuaalset huvi pakkuda. Mulle meeldib areneda ning iseenda ja oma hingemaailmaga tegelda.“ Siiski ei välistanud Elina suhet omavanuse mehegagi. „Samas peab mu tulevane partner arvestama, et olen oma tööga väga hõivatud, ja ta ei tohi mu karjääri suhtes armukadedaks muutuda.“