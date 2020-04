Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas ajakirjanik pandi järjekorra viimaseks 

Tuli välja, et posti peavalitsus on kaugekõned jaotanud nii, et tavaline riigikodanik saab neid alles seitsmendas järjekorras. Esimesena antakse kõrgemate võimukandjate riigi-kiirkõne, mis katkestab ka ükskõik millise parajasti liinil oleva teise kõne poolelt sõnalt. Selline kõne läheb aga tavalisest kolm korda kallimaks. Sarnase eesõigusega, kuid hoopis odavad on kõned, mis keskjaama kaudu lähevad liinimontöörile korraldusega mõni katkine juhe parandada.