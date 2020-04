Inimesed Endine lauljatar Ele Kõlar on optimist kriisi kiuste: „Kui lugeda ema kirju isale vangilaagris, siis pole muretsemiseks üldse põhjust!“ Anu Saagim , täna, 22:30 Jaga: M

GALERII

RÕÕM VÄIKESTEST ASJADEST: „Ma näiteks lõikasin oma palmil tipud maha. Hakkan neile juuri alla kasvatama ja uuesti istutama, sest nad on nii koledaks pikaks kasvanud. Igal kevadel mõtlesin, aga siis jälle ei jõudnud. Nüüd jõudsin,“ räägib Ele Kõlar, kuidas ta oma aega kodus sisustab. Foto: Martin Ahven

„Reisimisele mõtlen ma kogu aeg. Nii kaua, kuni jalad kannavad, ma seda teha tahangi. Kunagi mõtlesin, et praegu käin kauged kohad läbi ja kui jalad on läbi ning olen ratastoolis, siis hakkan Euroopas käima,“ räägib Ele Kõlar, keda avalikkus teab õdededuost Ele ja Kaja Kõlar. Eriolukorra ajal on reisimine mõistagi välistatud, kuid Elel juba igav ei hakka. Ta õpib finantsgurudelt rikkaks saamise nippe, jalutab iga päev 10 000 sammu, vaatab Met Operast ühe maailmakuulsa ooperi suurepärases esituses, katsetab köögis uusi retsepte ja hoolitseb oma taimede eest.