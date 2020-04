Dilaila kolumn | Kollane auto ja teised kallimad 

Sõbrants otsustas sellest naistefoorumis kirjutada. Kui keegi lollakast kollasest sportautost räägib, siis muidugi hüppavad mingid suvalised võõrad tibid kampa ja annavad teada, kus nad teda veel näinud on. Või mida sõbrants tegema peaks. Näiteks mehe pildi kohalikus feissari grupis üles panema, et teised seda idiooti vältida teaksid. Teema kogus ühesõnaga aina tuure.

Teine sõbrants sai aga värskelt lapsega maha, kui mees talle teatas, et tahab avatud abielu. Noh, avatud selles mõttes, et tema tohib teiste naistega magada, aga naine ei tohi. Ta oli selle idee ilmselgelt läbi mõelnud ja isegi eritingimused lisanud. Näiteks ostaks ta sõbrantsile oma maja ja oleks kõik nädalavahetused kodus. Selle asemel et mees ilma pikemata maha jätta, mõtleb sõbrants selle üle aga hoolikalt järele. Ma ei tea, kumb rohkem segi on läinud!