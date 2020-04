Inimesed Vanemuise vanim näitleja Raivo Adlas: „Ma kardan, et ei saa enam üldse lavale. Ma ju riskirühmas.“ Aigi Viira , täna, 13:06 Jaga: M

KARANTIINIS: „Mulle tegelikult ikka ei meeldi see kodus istumine,“ tunnistab näitleja ja lavastaja Raivo Adlas, kes jätkab kahe trupi proovidega ka eriolukorra ajal – üle interneti. Foto: Erki Pärnaku

„Istun siin Mustamäel köögis ja vahin aknast oravaid – siin on ilus elada,“ naerab Raivo Adlas (80), Vanemuise teatri vanim näitleja. Ajal, mil teatrite uksed on lukus ja proovid-etendused peatatud, on tõepoolest aega oravate tegemisi jälgida. „Mulle tegelikult ikka ei meeldi see kodus istumine,“ tunnistab Raivo, keda uudised eakate inimeste koroonasurmadest pelutavad. „Seda, millal taas mängima saan, ei tea. Ma kardan, et ei saa enam üldse lavale. Ma ju ka riskirühmas. Vanuse poolest. Ja mul on ju igasuguseid tõbesid – iga päev algab sellega, et ajan peotäite kaupa tablette sisse.“