Inimesed Muposse ja surnuaedadesse tööle kutsutud Linnateatri näitlejad lisapalka ei saa: neile antakse võimalus kasulik olla Karin Sõmer, Katharina Toomemets , täna, 13:56 Jaga: M

Piret Kalda Foto: Stanislav Moshkov

Tallinna linn tegi erinevatele linnaga seotud asutuste töötajatele, kel praeguse koroonakriisi ajal tööd vähe, võimalust erinevatel linnaga seotud ametitel abiks olla. Linnavalitsuse kommunikatsioonijuht Kirsti Ruul ütleb, et muu töö tegemise võimalust pakuti 352-le inimesele, nende hulgas ka Linnateatri näitlejatele. Eesti Ekspress kirjutas möödunud nädalal, et pakkumise võtsid vastu teiste hulgas Piret Kalda, Indrek Ojari ja Argo Aadli. Kokku on asendustöödel Linnateatrist käinud 15 inimest.