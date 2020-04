Linnafestival Grom MMXX kolib eriolukorra tõttu juunist novembrisse 

Uued kuupäevad on 27.-28. november. Toimumiskohaks on endiselt Uue loomingu maja Tallinnas. Kinnitatud artistidest esimesed kaheksa on Sleaford Mods (UK), Andy Stott (UK), Monolord (SE), Cabaret Nocturne (BE), Jaakko Eino Kalevi (FI), Jozef Van Wissem (NL), This Gift Is A Curse (SE) ja Kannabinõid (EE).

"Grom MMXX esinejate nimekirjas on üle pooled väliskülalised ning erinevate riikide erinev lähenemine eriolukorrale ja erinevad piirangud tähendab kahjuks, et võimatu on garanteerida teile kõikide artistide Eestisse saabumist. Me aga ei tahtnud leppida, et aastal 2020 ei saa festival toimuda. Seetõttu oleme korraldusmusklit pingutanud ning viime festivali üle uutele kuupäevadele. Panime selle aasta festivali alla palju siirast tööd, kogusime hämmastava line-up’i ning moodustasime ilusa kunstiprogrammi. Esimene Gromi festival tuleb väga eriline ja me loodame näha teid kõike Uue loomingu majas."

Kinnitatud artistidest esimesed kaheksa on: ajastu üks olulisemaid bände - terav, nutikas, energiline ja naljakas UK duo Sleaford Mods; legendi staatuse saavutanud Manchesteri produtsent Andy Stott; kaalukate ja painavate riffide meistrid Monolord Rootsist, põrandaaluses elektroonilises skenes juba 90ndatest saati laianud Belgia produtsent Cabaret Nocturne; põhjanaabrite kuulsaim trammijuht ja soolo-artist Jaakko Eino Kalevi; Hollandi avant-garde helilooja ja lautomängija Jozef Van Wissem; esmakordselt Eestisse jõudev uue põlvkonna black metal'it esindav This Gift Is A Curse Rootsist ning kodumaine Eesti Muusikaauhinnad 2020 galal parima metalalbumi tiitliga pärjatud Kannabinõid. Kokku on programmi plaanitud üle kahekümne artisti, kes esinevad kolmel laval.