Cameron Diaz seletas, miks ta väikese beebi kõrvalt unevõlas ei vaevle 

Näitlejanna sõnul muudavad tema ja Benji (40) vastandlikud unerežiimid beebi eest hoolitsemise hõlpsamaks. "Benji tahab hilja magama minna, aga mulle meeldib magama minna varakult ... Meie kui lapsevanemate jaoks on see väga hea." Diaze sõnul toidab Benji Raddixit hilisõhtul, kui tema ise juba magab. "Mina võin varakult ärgata ja hommikul temaga olla ning Benji saab siis magada."

Cameron ja Benji teatasid ootamatut rõõmusõnumit lapsevanemateks saamisest jaanuari algul. "Oleme nii õnnelikud, õnnistatud ja tänulikud, et astume uude aastakümnesse, teatades oma tütre Raddix Maddeni sünnist. Ta on hetkega meie südamed võitnud ja meie pere täiuslikuks teinud," kirjutas Hollywoodi näitlejanna sotsiaalmeedias. Kuna novembri lõpus oli Cameroni täiesti saledana nähtud, järeldasid fännid, et beebi tõi ilmale surrogaatema.