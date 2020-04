Räppar Eminem on suutnud 12 aastat kaine püsida 

Ligi 30 miljoni fänniga Grammy-laureaat pole varjanud, et ta on olnud sõltuvuses kangetest valuvaigistitest ja rahustitest, aga ka metadoonist. 2007. aastal sai Eminem võhivõõra inimese käest soetatud sinistes tablettidest üledoosi. "Ma ei teadnud, et see oli metadoon. Hankisin tablette, kust aga sain," rääkis ta 2010. aastal New York Timesile.