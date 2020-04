Suri „Meeleheitel koduperenaiste“ näitlejanna Shirley Knight 

Kansase osariigist pärit Knight tegi filmidebüüdi 1958. aastal ning teenis pika karjääri jooksul Tony teatriauhinna, kolm Emmyt ning kaks Oscari-nominatsiooni - 1960. aasta filmiga "The Dark at the Top of the Stairs" ja 1962. aasta linateosega "Sweet Bird of Youth". Mõlemad olid nimekate näidendite ekraniseeringud.