Covid-19 tõttu surmasuus olnud Marianne Faithfull pääses viimaks koju 

Faithfull viidi haiglasse aprilli algul, kuna tal olid tekkinud koroonaviiruse sümptomid, kirjutab The Guardian. Analüüs näitas viirust, hiljem tekkis Marianne'il kopsupõletik. Tookord ütles mänedžment, et ta on stabiilses seisundis ning reageerib ravile.

Lauljanna on sel aastatuhandel mitmete tervisehädadega maadelnud. 2006. aastal diagnoositi Faithfullil rinnavähk, millest arstid said lõikusega jagu. 2007 teatas Marianne, et ta põeb C-hepatiiti, mis oli diagnoositud tosin aastat varem. Lauljanna põeb ka artriiti ja tal on olnud teisi liigesehädasid - 2015. aastal oli ta sunnitud kontserditurnee ära jätma, sest puusavigastus oli pärast lõikust põletikuliseks muutunud.