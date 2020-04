Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tartu alma mater sai taas kuningakuju 

See polnud täpne koopia ausambast, mis seisis samal kohal 1928. aasta juunist ja kadus salapäraselt 15. mail 1950. Jäi alusplaat, mis täideti mullaga ning muudeti kiduraks lilleklumbiks. Tolle kadunud ausamba oli valmistanud Rootsi kujur Otto Strandman.

Linn kõlises kuulujuttudest, et kuningasamba metalli kasutati Lenini skulptuuri tarvis. Tartus see, üllatav küll, tavapäraselt käega helge tuleviku poole ei viibanud, aga surus närviliselt pihus soni. Kas juttudel õigust oli, ei tea enam keegi. Uue Gustav II Adolfi avamise ajaks oli muidugi Lenin juba Tartust kadunud.

Siinkohal tasub meelde tuletada, et ülikooli taga seisis 1988. aasta märtsi lõpul mitu päeva, enne kui sulas, lumest kuningakuju. Tudengid olid selle voolinud ja sadakonna inimese osavõtul pidulikult avanud.

Uus sammas, millelt Rootsi kuningas üliõpilaste abiga katte tõmbas, oli eelmisest märksa väiksem. Kinkija, Uppsala ülikool, otsustas, et see saab olema koopia Göteborgi raekoja ees seisvast Gustav II Adolfi mälestussambast, mille autor on Bernt Fogelberg. Mälestussammas vähemalt valati Eestis.