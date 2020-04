ÕL VIDEO | Aiandusspetsialist Eva Luigas esitleb oma uut raamatut ja annab aiandusnippe 

Eva tutvustab oma raamatut nii: „Igal aiaomanikul ja eriti algajal, tekib aias toimetades pidevalt küsimusi: Millise labida peaksin ostma? Mis vahe on kattelooril ja talvelooril? Milleks saab kasutada geotekstiili või päikesekaitsekangast? Palju mulda osta ja millist? Kuidas seda pindala nüüd arvutatigi...? Appi, mida ma NÜÜD teen?! Minule on aiandus mõnusaid väljakutseid pakkuv hobi. Sa pead olema uudishimulik ja nutikas, mitte alla andma ja pidevalt keerulistest olukordadest väljapääsu otsima, sest ilm on, nagu ta on, ja alati napib kõige tegemiseks aega. Tean omast käest, et kogemuste lisandudes paraku küsimused ei vähene, vaid neid tekib juurde, sest oskad juba küsida. Igasugu nippe, mis elu hõlpsamaks ja tööd lihtsamaks muudavad, on ka juba siginenud.