Inimesed 65 AASTAT TELELEGENDI SÜNNIST! „Urmas Ott oli kõige ülbem inimene ja see oli tema trump!“ Jaanus Kulli , täna, 22:45 Jaga: M

GALERII

Foto: Harald Leppikson

„Ma tunnen Urmas Otist tohutult suurt puudust. Öeldakse, et inimene on asendamatu siis, kui ta torkab näpu veeklaasi ning klaasi jääb tema näpu kujuline lohk. Ma arvan, et Oti puhul püsib see lohk klaasis tänase päevani,“ tõdeb endine telediktor Urmas Reitelmann. Täna saanuks juba eluajal legendiks saanud Urmas Ott 65aastaseks.