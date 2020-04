Videograaf Alari Teede on paradiisisaarel koroonalõksus: suveks tahaks koju saada 

Erinevalt Tai koroonakeskmeks saanud Phuketist on elu Koh Samuil hetkel üsna vaba. „Siin on niimoodi, et kella kümnest kuni kella neljani öösel on täielik liikumiskeeld, siis ei tohi üldse kuskil liikuda, aga see on üle riigi,“ räägib Alari.