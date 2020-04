Inimesed Lauri Liiv andis sünnipäevakontserdi 17aastasele neiule: arvuti taga laulda on veider, kuid muud varianti ei olnud Aigi Viira , täna, 16:27 Jaga: M

PIDI SÕNU SÖÖMA: „Veel paar päeva tagasi olin veendunud, et mina online-kontserte andma ei hakka. Kuidagi pisut anonüümne, kauge ja veider on see formaat minu jaoks tundunud,“ nendib Lauri Liiv rõõmsa muigega. Foto: Erki Pärnaku

„Ma pole tungi tundnud, et peaks minema kodus kaamera ette laulma,“ naeris muusik Lauri Liiv kaks nädalat tagasi, kui teised artistid asusid hoogsalt veebikontserte andma. Lisas veel, et tema meelest on veebikontserdid üsna tüütud ja ta pole absoluutselt mõelnud, et võiks ka ise mõne anda. Nüüd pidi Lauri, kes peab karantiinipõlve Amsterdamis, oma sõnu sööma – ta andis sünnipäevakontserdi 17aastasele neiule. Skype'i abil.