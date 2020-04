Tiina Lokk loodab, et ei pea kogu PÖFFi netti kolima 

"Paljud festivalid, sealhulgas ka meie proovime ette valmistada seda, et oleksime vähemasti sellel aastal ideaalis kombineeritult, et vähemalt midagi toimuks ka live's ja võib-olla mingisugune osa oleks digitaalselt online'is. Aga ega me kindlad ei ole," tunnistas Lokk.

Lokk tõdes, et ei usu eluseeski, et filmikunst koliks lõplikult, jäädavalt ja sajaprotsendiliselt internetti. "See viirus on üks huvitav asi. Ta loob ekstremaalse situatsiooni, mis sunnib inimesi otsima uusi lahendusi. Siin filmimaailmas on täpselt samamoodi."

"Festivali tavapärase planeerimise puhul tuleb mõistagi arvestada sellega, et kindlasti ei ole sel aastal nii palju väliskülalisi tulemas ja juba seetõttu kolib suurem osa küsimuste-vastuste seansse, tööstusalaseid vestlusringe, paneele ning töötubasid suures osas internetti, kuna pole teada, mil määral reisimine endises mahus selleks ajaks taastub," tunnistas Lokk.