Kuulsad bändid on hakanud oma netipoodides koroonamaske pakkuma 

Maske pakkuvad näiteks Megadeth, Korn, Thursday ja My Chemical Romance. Viimane on müüki pannud maskid, mis disainiti juba enne pandeemiat - kõrbes toimuma pidanud kontserdi jaoks. My Chemical Romance lubab müügituludest toetada neid, kes on muusikatööstuses Covid-19 tõttu elatise kaotanud.