Inimesed #MÕJUKADNOORED | Eesti tuntumaid suunamudijaid Victoria Villig: kuulus olla pole meeldiv, kuid teenin kindlasti kordades rohkem kui keskmine eestlane Keit Paju , täna, 14:00 Jaga: M

GALERII

Suunamudijaks vanemate soovitusel: kuna Victoriale meeldis juba väikese tüdrukutirtsuna videoid filmida, soovitas tema isa, Bolti üks asutajatest Martin Villig, tal sellega tõsisemalt tegelema hakata. Isa laadis YouTube'i üles ka Victoria esimese avaliku video. Foto: Erakogu

Youtuber ja suunamudija Victoria Villig on kuue aastaga tõusnud Eesti üheks tuntuimaks sisuloojaks. Juba 11aastaselt kodus videoid tegema hakanud neiust sai suunamudija tänu oma isale, Bolti ühele omanikule Martin Villigule, kes tütre esimese video YouTube’i üles laadis. “Ma poleks kunagi uskunud, et mu karjäär sellises suunas liigub, ja ikka veel ei tundu see minu jaoks tööna, sest ma naudin seda nii väga,” õhkab ta.