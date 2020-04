Andres Kuusk: 11. septembri sündmused liitsid toimetust väga 

Saates “Minu ETV” tunnistab Kuusk, et telemajja võeti ta tõeliselt omaks 2001. aastal kaksiktornide varingu paiku. "Me olime äsja teinud nii-öelda ankrureformi – päris inimene, päris ajakirjanik eetris. Lülitused, otsestuudiod. Ma tean, et vähemalt üks konkurent ütles, et nüüd on "Aktuaalse kaameraga" kõik – teil ei ole nii palju teemasid, saade on liiga pikk. Ja siis juhtus 11. september," meenutab ta. “Ma mäletan, et vaatasime uudistetoimetusega neid ekraane ja esimene mõte, mis peast läbi käis, oli, et tõenäoliselt saab sellest midagi saate lõppu või keskele. See tundus kurioosum, aga siis läks kogu see põrgu lahti. Me töötasime nendel päevadel nagu tõeline 24 tunni televisioon ja need sündmused liitsid toimetust väga.”