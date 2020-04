Grete Klein ja Ergo Kuld: hetkel tunneme, et ühest lapsest piisab 

Küsimusele, kas nad soovivad rohkem lapsi, vastab Grete: “Sellele me vastame vist kohe ühiselt, et mitte selles elus. Praegu on Saara umbes aastane ja hetkel tunneme, et vist piisab ühest lapsest.” Naine lisab, et tema soov on kasvatada tütrest lugupidav inimene, kes väärtustab ennast ja teisi enda ümber.