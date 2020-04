FOTOD | Õnne! Raadio Star FM tähistas juba 20. sünnipäeva 

Hommikuprogrammi juhid Pille Minev, Allan Roosileht ja Jürgen Pärnsalu ning sünnipäeva auks samuti saatesse kutsutud raadiokolleegid Liis Lusmägi ja Marko Lõhmus olid tõeliselt liigutatud. „Täname meie kalleid üllatajaid selle kingituse eest, mis on imearmas ja südamlik! Samuti täname kõiki kuulajaid, sest just nemad on meile, tegijatele, suurim rõõm ja inspiratsioon,“ olid saatejuhid tänulikud. „Just praegusel keerulisel ajal on hea tuju loomine väga oluline ning Star FM ja hommikusaate tegijaid on positiivsuse loomise eest tunnustamist väärt,“ tõdes Liis Lusmägi.