Anne Veski: kui kontserdimajade uksed jälle lahti tehakse, torman uue jõuga peale 

Anne lisab, et on ausalt oma lubadust ka täitnud. “Mul on jalgratas nii õues kui ka väiikses koduses jõusaalis. Seega väntan, teen harjutusi ja püüan olla vormis. Kui kontserdimajade uksed jälle lahti tehakse, torman uue jõuga peale.”

Kui paljud Eesti staarid on eriolukorra ajal andnud veebikontserte, siis Anne pole seda siiani teinud. “Sellist konkreetset pakkumist tehtud ei ole. Pean tunnistama, et ega ma selles videolahenduses kõige kõvem käpp ei ole. Mul ei ole ka väga suurt soovi otseselt tekkinud.”

Esimesel kuul võttis laulja olukorda kui puhkust, mille ta oli ära teeninud. “Saab rahulikult nii aia kui maja ära koristada,” kirjeldab Anne. “Aga nüüd ootan küll, et saaks välja minna, sest pikalt kodus olemine mingi mõnu ei ole. Kuu või poolteist, aga rohkem küll ei taha.”

Kui eriolukord lõpeb, soovib Veski minna juuksurisse ja kosmeetiku juurde, et küüned korda teha. “Siis saab lavale minna!” arvab ta. “Artist peab alati välja nägema nagu artist, aga päris hommikuvoodist püsti tõustes nii välja ei nähta. Kui ma tahan artistina välja minna, pean ikka näo pähe tegema. Praegu me käime üks kord nädalas poes, panen mütsi, prillid, maksi pähe ja tead, kui hea tunne on välja minna tundmatuna,” räägib Anne Veski. Ühe korra tundis poemüüja tuntud laulja ka maski ja prillidega ära ja ütles: “Teil on mask peas, aga ma tean küll, kes te olete!” Veski sõnul oli see äärmiselt tore.