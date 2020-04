Rokkar tunnistas, et tema 15aastane tütar elab nüüd poisina 

Jonesi (45) sõnul kuulutas Lolita end esmalt lesbiliseks. Siis aga avastas muusiku esmasündinu, et hinges on ta siiski läbi ja lõhki poiss.

Isa ei varja, et tema algne reageering oli valuline. "Mäletan, kuidas läksin ühel õhtul endast välja. Tegin loomahäält, sest ma ei suutnud aru saada, mis toimub ..." vahendab Mirror. Muusik elas läbi omamoodi leinaprotsessi. "Tunned, et oled tütrest ilma jäänud ja poja saanud, aga siis tunned vastutustunnet tema õdede ning nende tunnete ees, ning vanavanemate ees ..."

Rokkari sõnul kerkisid seoses tütre elumuutusega temas eneses esile kõik vanad eelarvamused, nähtud filmid ning poisipõlves kasutatud halvustavad väljendid. "See kõik kerkib sulle kohe pähe, kui kuuled sõna "transsooline"." Kuid nüüdseks on Jones leppinud, et tütre asemel on tal poeg Colby.